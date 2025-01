Tv2000.it - Giornata Memoria, Mattarella ad Auschwitz insieme ai leader europei

di commemorazioni questa per gli 80 anni della liberazione dei lager nazisti. furono milioni le vittime dello sterminio. Da allora i superstiti tramandano ladelle persecuzioni. “Il ricordo della shoah per me e’ per sempre, non solo oggi”, ha detto la senatrice a vita Liliana Segre. Il mondo in raccoglimento fuori dal campo di. Il Presidente della Repubblica Sergioaccende una candela in occasione della partecipazione alla commemorazione dell’80° anniversario della liberazione del Campo di-Birkenau. Servizio di Marino GaldieroadaiTG2000.