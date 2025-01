Ilrestodelcarlino.it - Frontale tra auto sulla Virgiliana. Cinque feriti, due sono gravi

(tra i 48 e i 73 anni), di cui due incondizioni portati in elisoccorso a Cona e tre condotti d’urgenza in ambulanza. Questo il bilancio di un terribile scontroavvenuto ieri, intorno alle 12.30,provinciale che collega Bondeno a Burana (foto), poco distante dalla ‘Chiavica del follo’. Ierano incastrati tra le lamiere accartocciate. Le cause del, in un tratto dove tra l’altro con la linea continua è vietato sorpassare,al vaglio delle forze dell’ordine. Iin condizioni più, ma non in pericolo di vita,i due conducenti delle. L’impatto è avvenuto tra una Opel Zafira nera, guidata da un 48enne di origine straniera che procedeva da solo da Bondeno in direzione Burana, e una Toyota Corolla grigia,quale viaggiavano quattro persone di San Felice sul Panaro (63, 65, 69, 73 anni), in direzione opposta.