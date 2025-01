Anteprima24.it - FOTO/ Industria Italiana, da Flumeri il piano del Ministro Urso

Tempo di lettura: 3 minutiIldelle imprese e del Made in Italy, Adolfo, arriva all’ex Irusbus di, oggiAutobus in capo alla Menarini di.Ilha confermato che c’è un’intesa con un’impresa cinese del settore che ha sottoscritto una partnership per la gestione dello stabilimento irpino che produce bus elettrici per il trasporto pubblico locale, e sono previsti anche nuovi investimenti e assunzioni.“Abbiamo portato in porto questa operazione sullo stabilimento Menarini Spa di- ha detto- consentendo la cessione a un grande attorele che ha undi rilancio particolarmente importante, anche per l’Italia, che avrà finalmente una grande azienda che produce bus, elettrici e sostenibili”.ha definito la precedente gestione dello stabilimento “disastrosa e scandalosa.