Lapresse.it - Fabio Fazio, caduta in diretta a Che Tempo Che Fa

Leggi su Lapresse.it

rischia unaindurante la puntata di domenica sera di ‘CheChe Fa‘ sul Canale Nove. Il conduttore, subito dopo l’esibizione di Claudio Baglioni, inciampa e quasi cade nella botola del palco. “Sono inciampato, non è successo niente”, ha commentato lo stessopoco dopo sottolineando come abbia quasi la sensazione che qualcuno gliela stia “gufando”.“Avverto in questi giorni un minimo, come si può dire in italiano? Sai quando non ti vogliono tutti proprio bene?”, ha spiegato il presentatore. ??