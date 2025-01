Dilei.it - Eleonora Giorgi, le parole del figlio Andrea Rizzoli: “Le resta poco tempo”

L’abbiamo vista sorridere sempre, anche quando la malattia la stava mettendo a dura prova.non si è arresa e continua a combattere contro il male che continua a espandersi ma che non le ha tolto la voglia di vivere e di trascorrere deldi qualità con la sua famiglia. A parlare delle sue condizioni è il, che le è stato a fianco fin dal primo momento e che oggi sa di doversi godere ogni minuto in sua compagnia. La sua medicina più efficace? L’amore per il nipotino Gabriele, con il quale ha instaurato un rapporto totalizzante. Il pensiero di doverlo lasciare è già straziante, tanto che si è già accordata con la nuora Clizia Incorvaia per decidere cosa dirgli quando non ci sarà più., parla ilPrimodell’attrice di Borotalco e di Angelo “Angelone”si racconta proprio nei giorni dell’uscita del suo memoir Non ci sono buone notizie, in cui mette nero su bianco l’ultimo anno di sua madre, dalla diagnosi di tumore al pancreas ricevuta all’indomani dei suoi 70 anni fino alla speranza spazzata via dall’incedere delle metastasi che hanno diffuso il cancro in tutto il corpo.