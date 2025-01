Biccy.it - Eleonora Giorgi, il figlio: “Le resta poco tempo, non è allungabile”

Andrea Rizzoli, ildie Angelo Rizzoli ha parlato della situazione di sua madre in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Il 44enne ha spiegato che purtroppo non c’è molto da fare per allungare ilchea sua mamma, ma che lui e la famiglia faranno tutto quanto è in loro potere affinchétrascorra questo periodo in maniera piacevole.“Quale prospettiva ci aspetta? Faremo il necessario affinché ilche lesia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno.Mia madre nel libro si rammarica di non aver comprato una casa né a me né a mio fratello? No, io la vedo come Rousseau: ognuno deve essere artefice della sua fortuna.