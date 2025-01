Formiche.net - Dopo il Covid, la Sindrome dell’Avana? I dossier caldi per la Cia

È scontro tra Stati Uniti e Cinala conclusione della Central Intelligence Agency, la principale agenzia di spionaggio americana, secondo cui la pandemia disarebbe molto probabilmente derivata da una fuga di laboratorio.la nota diffusa da Langley sabato, poche orel’insediamento del nuovo direttore John Ratcliffe, Pechino ha risposto oggi definendo l’ipotesi “estremamente improbabile” e invitando gli Stati Uniti a non “politicizzare” la vicenda.Le nuove conclusioni della CiaLa Cia si è unita all’Fbi e al dipartimento dell’Energia nel ritenere un incidente di laboratorio a Wuhan, in Cina, come probabile fonte del virus-19, che ha ucciso più di 1,2 milioni di americani e oltre sette milioni di persone in tutto il mondo. “La Cia considera, con scarsa attendibilità, che un’origine della pandemia di-19 correlata alla ricerca sia più probabile di un’origine naturale sulla base delle segnalazioni disponibili”, ha affermato un portavoce dell’agenzia.