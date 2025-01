Metropolitanmagazine.it - Donkey Kong Country Returns HD Nintendo Switch Recensione, nuovo di nuovo!

E con la versionesiamo a tre, con questadiHD è la terza volta che il platform scimmiesco viene pubblicato. Stavolta, in alta definizione. Sviluppato da Retro Studios, era stato originariamente pubblicato su Wii nel 2010, poi ditre anni dopo su3DS. L’ottimo Tropical Freeze, che aveva fatto solo “due giri” uno su Wii-U e il secondo direttamente su, aveva già dimostrato l’ottimo smalto delle avventure scimmiesche, ma dobbiamo ammettere cheha tutto un altro fascino. Quello di un classico che continua a brillare anche a distanza di anni, non solo esteticamente: anche meccanicamente. Non è certo un gioco, né tantomeno una remastered esente da difetti, ma non può mancare nelle collezionidegli appassionati di platform.