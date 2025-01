Juventusnews24.com - Danilo Juventus, l’ultimo saluto: «Grande Uomo e calciatore, ti ricorderemo per sempre». I tifosi si riversano in massa sui social – GALLERY

di RedazioneNews24deisuiall’ex capitano e difensore bianconero: i messaggi per il brasilianolascia la, che ne ha comunicato la separazione suidopo la lunga lettera del difensore brasiliano. Non potevano mancare i saluti deibianconeri, che si sono riversati insuiper una dedica all’ex capitano.https://twitter.com/PCarpentieri/status/1883854435895619837https://twitter.com/juvtak7/status/1883854243943379258https://twitter.com/mimmo573/status/1883854221394788516https://twitter.com/ilaaria22/status/1883854150519357869Quello che viene maggiormente evidenziato è l’attaccamento ai colori dinei suoi quasi sei anni a Torino, un dettaglio che non lo farà mai dimenticare alla gente della Juve.