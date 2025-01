Iodonna.it - Cosa si scrivono?

Donald Trump e la First Lady Usa, Melania, non fanno mistero della loro simpatia per la Royal Family. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca, avevano accettato con entusiasmo l’invito della regina Elisabetta, un’occasione in cui avevano potuto godersi tutta la pompa e il cerimoniale che ci si aspetta da una visita di Stato in Gran Bretagna. Ma all’epoca pochi sapevano che i rapporti di Melania, in particolare, con i Windsor erano già molto forti. Grazie a una corrispondenza oggi ventennale con re Carlo III. Re Carlo scherza, Kate Middleton incanta: il primo banchetto di Stato è un successo X Re Carlo III e la “liaison” inaspettata con Melania TrumpA rivelarlo è stata la stessa Melania Trump, 54 anni, nel suo omonimo memoir pubblicato lo scorso anno, Melania: A Memoir.