Companion, recensione: finalmente qualcosa di gustoso (che ridicolizza la mascolinità tossica)

Drew Hancock, all'esordio, confeziona un film molto coinvolgente, in grado di puntellare temi decisamente attuali. Il tutto, spingendo su una narrazione che non lesina satira e divertimento. In sala dal 30 gennaio.di Drew Hancock è una goduria. Sia dal punto di vista visivo, che dal punto di vista narrativo. Complesso nella sua semplice lettura, stratificato e carico di significato, addirittura rivelatorio nella sua struttura che annulla i confini tra i generi, divenendo crasi moderna di un cinema attento e sagace. Non vorremmo azzardare paragoni scomodi, ma il film di Hancock (e prodotto da Zach Cregger, regista di Barbarian) sembra l'incontro tra Blade Runner, Terminator, Ex Machina e Io, Robot (alla fine, Asimov è sempre un punto d'inizio per ogni opera bagnata di sci-fi), con uno sguardo ad Her di Spike .