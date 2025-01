Carenza di personale al commissariato di Anzio il Siulp | Le parole non bastano più

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 gennaio 2025- Come Organizzazione Sindacale, il(Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) ritiene doveroso sottolineare il persistente stato diorganica che affligge ildi P.S. di, un territorio ampio e articolato sul quale gravano problematiche di micro e macro criminalità strutturata. A tale riguardo, non possiamo esimerci dal manifestare profonda preoccupazione per una situazione che, ciclicamente, torna a farsi critica:I recenti episodi di cronaca, con furti e atti criminosi in costante riproposizione, rappresentano soltanto la punta di un iceberg che periodicamente riemerge, vanificando gli sforzi quotidiani degli operatori di Polizia;Nonostante numerose interpellanze parlamentari e ripetute segnalazioni indirizzate agli organi di Governo, non si sono tradotte in atti concreti le richieste di incrementare stabilmente l’organico e i presìdi di sicurezza sul territorio.