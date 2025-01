Lettera43.it - Caos treni, tornano i disagi sull’Alta velocità Roma-Napoli

Nuova giornata difficile per i viaggiatori sulla linea Alta, dove si sono verificati due guasti tecnici che hanno causato pesanti rallentamenti. Il primo problema è stato segnalato alle 15.50 nei pressi della stazione di Labico, con accertamenti all’infrastruttura traPrenestina e Labico che hanno richiesto l’intervento dei tecnici.talia ha comunicato che iAlta, deviati sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia, hanno registrato ritardi fino a 60 minuti. Un secondo guasto è stato segnalato alle 18 nei pressi della stazione di Anagni, peggiorando ulteriormente la situazione. Anche in questo caso,talia ha instradato isu linee alternative, con ritardi che hanno raggiunto nuovamente i 60 minuti.Articolo completo:dal blog Lettera43