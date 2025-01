.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 16^ giornata

In C1 il Chiaravalle batte il Pietralacroce fuori casa, il Cerreto d’Esi vince a Fano con annessa tensione finale. In C2 pari di prestigio per Castelbellino e Polisportiva Victoria contro Lucrezia e Real Fabriano. Vincono Dinamis Falconara, Aspio, Aurora Treia, Avenale e Castelfidardo VALLESINA, 27 gennaio– Ci sono molti temi da affrontare dopo la 16^dei campionati regionali dia 5 diC1 e C2. Scopriamo che è successo nel fine settimana tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio.C1 Nella 16^diC1, il Chiaravalle ottiene una grande vittoria nel derby contro il Pietralacroce (foto di copertina). I chiaravallesi di Penna hanno vinto 2-5 grazie ai gol di Di Placido (doppietta), Viola, Caimmi e Amadei, mentre per i dorici hanno segnato Rahali e Storari.