Oasport.it - Brignone sempre più discesista. Goggia completa la magica doppietta, ottimo lavoro di squadra in super

Leggi su Oasport.it

Un altro fine settimana eccellente per lo sci alpino femminile azzurro ed il merito come ormai quasiaccade è delle fenomenali Federicae Sofia. Prima una clamorosanella discesa di Garmisch, poi il giorno dopo un nuovo podio per la valdostana inG, con una prova dida parte dell’Italia davvero eccellente, con ben quattro rappresentanti tra le prime sei e cinque tra le undici.Federicaci ha preso gusto in discesa libera, firmando la sua seconda vittoria stagionale dopo quella di St.Anton. Una stagione da incorniciare quella della valdostana nella velocità, visto che Federica attualmente indossa il pettorale rosso di leader della classifica di discesa quando si arriva alla pausa per i Mondiali di Saalbach. Un traguardo difficilmente pronosticabile ad inizio stagione, masi è trasformata in una fantastica, con una prestazione eccezionale sulla Kandahar nella parte più ripida e tecnica.