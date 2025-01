Quotidiano.net - Barriere architettoniche, nel 2025 confermati i bonus

Roma, 27 gennaio– Anche per il, per tutti coloro i quali vorranno procedere a lavori di rimozione diin edifici di proprietà, è possibile usufruire di specifici, grazie ai quali ottenere detrazioni fiscali, in base a reddito e ad altri parametri specifici. Legge di BilancioNon sono state apportate modifiche sostanziali a quanto già previsto lo scorso anno in materia, dunque è confermata l’agevolazione fiscale delal 75%, da ottenere in 5 anni, introdotta nel 2022, escluse le persone con un reddito annuo superiore ai 75mila euro. E’ inoltre applicabile l’Iva al 4% per le opere che hanno lo scopo di superare o eliminare tali. Nello specifico, i lavori riconosciuti riguardano: scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.