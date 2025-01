Ilfattoquotidiano.it - Arrestato Paolo Errante Parrino, i carabinieri lo cercavano da due giorni: bloccato mentre stava entrando in ospedale a Magenta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E’ stato rintracciato e, 79 anni da compiere, detto “Zio“, ricercato da sabato daiper eseguire la misura di custodia cautelare in carcere.è stato individuato daiin, in provincia di Milano., che vive e opera ad Abbiategrasso, è accusato di associazione mafiosa. Secondo la Dda di milano è rappresentante apicale del nuovo sistema mafioso lombardo composto da esponenti di Cosa nostra, ‘ndrangheta e Camorra romana. E lui,, viene incasellato nel braccio di quella Cosa nostra di Castelvetrano legata a doppio filo agli interessi in Lombardia dell’ex latitante Matteo Messina Denaro. In tasca, prima dell’indagine Hydra sul consorzio mafioso,si tiene una condanna definitiva per mafia (1997) condivisa con Ciccio Messina Denaro, padre defunto della defunta primula rossa Matteo.