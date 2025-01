Lettera43.it - Arbel Yehoud, la soldatessa Agam Berger e un altro ostaggio saranno liberati da Hamas il 30 gennaio

, lae un– di cui non è stato reso noto il nome –dagiovedì 30. Lo ha reso noto l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Altri tre ostaggi, ancora tre donne, verranno poi rilasciate sabato primo febbraio. Israele libererà in cambio detenuti palestinesi: 30 per ogni civile e 50 per, tra cui una trentina di ergastolani. Haaretz, citando una fonte, riferisce che il gruppo palestinese ha fornito un elenco degli ostaggi vivi e di quelli deceduti: la maggior parte dei 26 prigionieri rimasti in attesa di rilascio nella prima fase dell’accordo sarebbero ancora in vita..Ben Gvir: «Il rientro degli sfollati nella Striscia è una resa totale»La mancata liberazione di, ritenuta una violazione degli accordi per il cessate il fuoco, era stata alla base della decisione di Israele di impedire agli sfollati palestinesi l’accesso al nord di Gaza.