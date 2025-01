Ilnapolista.it - Antonio è un Conte Ugolino, “non solleva mai la bocca dal fiero pasto”: martella la squadra allo stremo

La 22esima giornata di Serie A è una giornata di rimonte. Lo sottolinea il Messaggero con Andrea Sorrentino. Tra queste rimonte c’è anche quella del Napoli di, sotto 0-1 all’intervriesce a ribaltare il risultato con Anguissa e Lukaku.Leggi anche:ha insegnato a De Laurentiis la pazienza (Libero)Adper rimontare le partite gli basta un discorso motivazionaleScrive il Messaggero:“invece non ha bisogno di sostituzioni per rimontare la Juve, le farà solo sul 2-1: gli basta un discorso motivazionale nell’interve dal tunnel sbuca un Napoli ferocissimo, che abbatte l’avversario di pura forza mentale e fisico. Gli scudetti di vincono anche così, non a casoli vince quasi sempre: in 5 stagioni in Serie A, è arrivato quattro volte primo e una volta secondo.