Anthony Mackie a Roma presenta Captain America | Brave New World | Un nuovo primo passo dell’MCU

L’incontro dizione aalla presenza del protagonistadiNew, di cui abbiamo potuto vedere un estratto in anteprima: «Tutti i bambini sognano spade magiche e draghi, poi capiscono che la realtà è diversa»A due settimane dall’uscita nelle sale l’attesissimo: Newsi è mostrato nelle sue primissime immagini e arcelo c’era nientemeno che, secondo attore dell’Universo MCU a vestire i panni del supereroe yankee per eccellenza dopo Chris Evans. Non erano presenti invece il regista Julius Onah né tantomeno Harrison Ford, che in questo 35º filmnonché penultimo capitolo della fase 5 continua a vestire i panni del neopresidenteno Thaddeus Ross in seguito agli eventi di The Falcon and the Winter Soldier.