Amadeus il messaggio per la moglie Giovanna Civitillo dopo l’incidente Lei | Poteva andare molto peggio

Leggi su Open.online

del conduttore, ha condiviso su Instagram una foto dall’ospedale, con un tutore al braccio e un cerotto sul labbro, limitandosi a un solo commento: «, grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano». Non è chiaro sesi sia fatta male in un incidente stradale o si tratti di un banale infortunio. In tanti le stanno esprimendo affetto. Tra i tanti commenti anche quello di suo marito. Nessuna parola, solo tre cuori per lei. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo, ilper la. Lei: «» proviene da Open.