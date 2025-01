Tvplay.it - 42 milioni più bonus, nuova squadra per Vlahovic: dove giocherà

L’attaccante serbo Dusanvede il suo futuro in forte bilico. La permanenza a Torino non è mai stata cosi a rischio.Solo pochi minuti nella trasferta di Napoli al Maradona per il centravanti serbo Dusan. L’attaccante vive un momento difficile, ormai ai margini del club bianconero e con una situazione contrattuale che preoccupa sia la società che i tifosi. Il suo futuro potrebbe cambiare clamorosamente già a gennaio.42piùper(Lapresse) TvPlayNegli ultimi anniè stato un vero e proprio uomo chiave per il club bianconero, la Juve ha investito tantissimo su di lui, sia nel pagamento alla Fiorentina che nello stipendio con il giocatore che percepisce quasi 12annui. Cifre considerevoli e per questo il club bianconero riflette molto sulla sua situazione, il giocatore potrebbe partire subito.