Zielinski ciak si gira! Regia in Lecce-Inter | occasione per rilanciarsi – CdS

L’di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare ilnel tardo pomeriggio di oggi al Via del Mare, e una delle principali novità di formazione riguarda la cabina di. Con Hakan Calhanoglu ancora indisponibile, secondo il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro si affida a Piotrper dirigere le operazioni a centrocampo.– In un ruolo non propriamente suo, ma che per Piotrpotrebbe rappresentare un punto di svolta nella sua stagione. Per il centrocampista polacco il compito sarà duplice: adattarsi a una posizione più arretrata rispetto al suo classico ruolo di mezzala e dimostrare di poter incidere in una stagione finora sotto le aspettative. Il centrocampista polacco, arrivato quest’estate dal Napoli, ha avuto una prima parte di campionato altalenante, alternando prestazioni sufficienti a gare poco incisive.