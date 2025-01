Ilrestodelcarlino.it - Vandali al bagno 26: tagliato il gazebo della palestra, rubati alcuni pesi

Rimini, 26 gennaio 2025 –al26. Nella notte ignoti sono andati allo stabilimento di Marina centro e hanno preso di mira il(una tensostruttura di plastica) dove c’è la. Con un coltello hannola porta del. Dalla postazione wellness, che resta aperta anche d’inverno per consentire a tutti di fare attività, sono statianche. Il primo ad andare sul posto, dopo la segnalazione deismi, è stato questa mattina Gabriele Pagliarani, uno dei soci del26. «I danni sono ben poca cosa. Ma spiace, molto, per il gesto – allarga le braccia il bagnino – Da tanti anni noi facciamo di tutto per tenere lo stabilimento fruibile anche in inverno. Laè a disposizione di tutti, perché noi crediamo al mare d’inverno. Aiche hanno colpito stanotte, dico: la prossima volta che venite qui, anziché fare danni restate un po’ ad allenarvi”.