Ilrestodelcarlino.it - Un altro ’Sciroppo di teatro’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al teatro di Correggio, per "Sciroppo di teatro", oggi alle 17 va in scena "La ragazza dei lupi", del Teatro Gioco Vita, ispirato al romanzo di Katherine Rundell, con Valeria Barreca e Tiziano Ferrari, per la regia di Marco Ferro. Un liberalupi è il contrario di un domatore: accoglie un lupo cresciuto in cattività e gli insegna a vivere di nuovo tra i boschi, a ululare, ad ascoltare il richiamo della foresta. Feo è una bambina liberalupi, proprio come la mamma. Da sempre vive tra boschi perennemente bianchi di neve. Non tutti, però, amano i lupi e ancor meno chi li aiuta a tornare selvaggi. E così, quando la mamma viene incarcerata ingiustamente, Feo non ci sta. E va a salvarla. E’ un’avventura tra boschi innevati e lande ghiacciate, che parla di coraggio, amicizia, fiducia, di ragazzi e bambini che provano a cambiare le cose.