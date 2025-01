.com - Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Roma torna in campo. I giallorossi, nella 22esima giornata di Serie A, sfidano l'Udinese oggi, domenica 26 gennaio. La squadra di Ranieri è reduce dal successo in campionato contro il Genoa e dalla brutta sconfitta con l'Az Alkmaar in Europa League, mentre i bianconeri sono stati battuti dal Como nell'ultima giornata. La sfida tra Udinese e Roma è in programma oggi, domenica 26 gennaio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Tourè; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri

La partita sarà visibile in esclusiva su Dazn, dunque scaricando l'app su una smart tv compatibile.