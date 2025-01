Romadailynews.it - Tivoli: gita in bici ma precipita dal colle, soccorso e trasportato in ospedale

Un ciclista, nel corso di unaclettata a, e’ andato fuori dal sentiero ed e’ caduto per diversi metri lungo la stradaRipoli, intorno alle 11:00 di stamattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno individuato l’uomo dall’elicottero e lo hanno.Una volta rassicurato e stabilizzato, il ciclista e’ stato posto su una barella ed e’ statoa mano per alcune centinaia di metri, fino all’ ambulanza del 118 dove e’ stato preso in cura dagli operatori sanitari per delle sospette fratture degli arti inferiori.Il ciclista e’ stato ricoverato all’di. Sul posto anche le forze dell’ordine.I vigili del fuoco durante ilal ciclista.Agenzia Nova