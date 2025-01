Isaechia.it - Temptation Island, Alessia e Lino si sono sottoposti a un intervento di chirurgia estetica: “Era il nostro sogno!”

Nelle ultime ore, i due ex protagonisti di11Pascarella eGiulianotornati a far parlare di loro, ma questa volta non per via della loro vita sentimentale.La coppia, infatti, tornata ufficialmente insieme da qualche mese, ha deciso di stupire tutti, annunciando di essersiad undiplastica di coppia: “Buongiorno, non siete pronti, il giorno è arrivato? Lo diciamo adesso o dopo? Dopo dai. Si comincia!”, ha annunciatosui social, mostrandosi prima dell’in compagnia die del dottore che ha effettuato l’, poi, nelle scorse ore ha pubblicato una storia sui social riprendendosi insieme adcon il naso fasciato e svelando così che entrambi siad unper rifarsi il naso.