Ilrestodelcarlino.it - Stangata mensa: "Fino a 30 euro in più al mese"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Sandro Franceschetti L’adeguamento (con relativa maggiorazione) delle tariffe dellascolastica di Pergola sarà oggetto di una seduta consiliare in adunanza aperta, convocata per domani alle 17 su richiesta del gruppo di opposizione. Intanto, sullo stesso tema è arrivata al ‘Carlino’ una lettera di un gruppo di genitori, tra cui Martina Silvi, Flavia Antognoli e Giovanna Cerbone, che ripercorre le modalità con le quali sono venuti a conoscenza degli aumenti e chiede l’annullamento del bollettino di ottobre, "arrivato senza un preventivo avviso del cambio tariffe". "A fine novembre – scrivono le famiglie – i nostri figli hanno riportato da scuola il bollettino per il pagamento della, accompagnato da una lettera del Comune firmata dall’assessore ai Servizi sociali, in cui veniva riferita la variazione delle tariffe in base all’applicazione delle fasce Isee (Isee che, peraltro, non ci è stato richiesto) e dell’adeguamento Istat.