Sport.quotidiano.net - Spal, ennesimo disastro. La punisce l’ex Contiliano

La dura legge delsi abbatte sulla, colpita e affondata danello scontro diretto dello stadio Cabassi. Il Carpi si aggiudica con merito l’incontro uscendo dalla mini-crisi che stava attraversando, mentre i biancazzurri – in inferiorità numerica nel finale per l’espulsione di Mignanelli – finiscono al tappeto nel peggiore dei modi dopo cinque risultati utili di fila. È un ko che pesa macigni quello rimediato sul campo della squadra di Serpini, che per Antenucci e compagni significa trascorrere almeno un’altra settimana in zona playout, con la Lucchese che vincendo nell’anticipo con l’Ascoli si è portata a -1. Mister Dossena conferma Awua in cabina di regia, con Haoudi in campo per la prima volta da titolare in linea mediana al posto di D’Orazio che viene schierato sul lato destro del tridente.