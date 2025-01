Oasport.it - Slittino naturale, Evelin Lanthaler prosegue nel suo percorso netto, Florian Clara successo che vale doppio

Leggi su Oasport.it

Si è conclusa la tappa di Mariazell (Austria)vole per la Coppa del Mondo disu pista2024-2025. Per quanto riguarda il comparto femminilela sinfonia diche vince la quarta gara su quattro, mentre tra gli uominicentrae prima posizione in classifica generale.Tra le donne, come sempre, arriva ildi. L’azzurranel suo dominio incontrastato chiudendo con il tempo complessivo di 1:42.43 mettendo a segno i migliori riferimenti di entrambe le manche (50.77 nella prima, 51.66 nella seconda). Secondo posto per Jenny Castiglioni a 71 centesimi, che va a completare una splendida doppietta italiana, mentre è terza l’austriaca Tina Unterberger a 1.13. Quarta posizione per la sua connazionale Riccarda Ruetz a 1.