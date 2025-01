Oasport.it - Slittino: la Germania trova la doppietta ad Oberhof, successo importante per Langenhan. Settimo Fischnaller

Leggi su Oasport.it

A dicembre era arrivato il grande scalpo austriaco in quel di, una delle località più amate dagli slittinisti tedeschi. Davanti al pubblico di casa una tripletta austriaca. Oggi, in gara-2, nel singolo maschile di Coppa del Mondo, arriva la rivincita con Maxche va a prendersi la terza vittoria stagionale.Il beniamino del pubblico ha dominato la gara con il tempo di 1’25”895, miglior crono in entrambe le run,ndo unsenza discussioni. Vittoria importantissima anche in chiave Coppa del Mondo: sempre più in vetta, pronto a confermare la sfera di cristallo della passata stagione.per i tedeschi con Felix Loch che termina al secondo posto a 239 millesimi di ritardo, mentre in terza piazza c’è il primo della pattuglia austriaca, Wolfgang Kindl. Solo quarto Nico Gleirscher, il primo degli inseguitori di: ora sono 40 i punti di ritardo dal teutonico.