Serie D, incrocio salvezza. Parola d’ordine continuità

A focalizzare l’interesse sulla 21ª giornata diD, girone E, ci sono le sfide impegnative che il Figline affronta in trasferta e quella del San Donato Tavarnelle in casa, tutte molto importanti in chiave. Queste le gare che sono in programma alle 14,30. Follonica Gavorrano - Figline 1965. Con il successo ritrovato nel turno precedente contro la Fulgens Foligno, per tutta la settimana l’euforia ha rigenerato l’ambiente dei gialloblù. Il Figline di Marco Brachi è pronto per questa trasferta per mirare a raccogliere un altro risultato utile per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Allo stadio "Malservisi" la squadra del presidente Sarri è pronta alla battaglia sapendo che contro il Follonica Gavorrano, servirà personalità, lucidità e voglia di lottare per contenere questi avversari allenati da Masi che nelle ultime cinque partite hanno raccolto solo un punto.