Lanazione.it - Sciopero treni oggi 26 gennaio in Toscana. Ritardi e cancellazioni, altra giornata di disagi

Firenze, 262025 –dideiine in Italia. La mobilitazione dei ferrovieri punta a mettere in luce le attuali carenze del sistema ferroviario italiano, oltre a rivendicare condizioni lavorative più dignitose e un adeguamento della retribuzione. Gli operatori del settore denunciano le problematiche strutturali che, a loro avviso, costituiscono la causa primaria dei disservizi ricorrenti nel servizio ferroviario nazionale. Si prevede che questa protesta possa generare, rallentamenti edelle corse, influenzando in modo considerevole la rete di trasporto su rotaia del paese. Nello specifico, loriguarda il personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord. L’agitazione sindacale, cominciata alle 21 di ieri sera 25e destinata a durare fino alle 20.