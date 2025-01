Oasport.it - Rugby 7, a Perth vince l’Argentina

Si è disputata a, in Australia, la terza tappa del Hbsc Svns 2025, il tour mondiale dia sette con una tre giorni di partite che fin da subito hanno regalato sorprese ed emozioni. A partire dall’eliminazione già nella prima fase della Nuova Zelanda. Ma andiamo con ordine.Il primo giorno ha visto nella pool A regnare l’equilibrio, spezzato da Argentina e Sudafrica, capaci dire due match e chiudere ai primi due posti. In terza piazza i padroni di casa dell’Australia, che strappano il biglietto per i quarti, mentre chiudono ultimi gli Usa. Nella pool B, invece, fa tre su tre la Francia, che precede la sempre ottima Spagna, con 2 successi, la Gran Bretagna, qualificata ai quarti, e l’Irlanda. Nella pool C, infine, come detto la grande sorpresa chiamata Uruguay. I sudamericani chiudono con due vittorie, come le Fiji, e precedono la Nuova Zelanda, che così viene eliminata, e il Kenya.