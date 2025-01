Sport.quotidiano.net - Rimini a caccia della vittoria perduta. Buscè: "Partita da squadra vera"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Che in casain questi ultimi giorni di mercato ci siano dei movimenti anomali è ormai una certezza. La lista dei convocati non mente. Come è certo che i biancorossi oggi in casa del Milan Futuro non si possono permettere di essere ’conservativi’. Nonostante le assenze, nonostante tutto. Questoforse non lo dirà mai, ma il suodell’ultimo periodo non può averlo soddisfatto appieno, al netto di tutti gli ostacoli trovati sul percorso. Nessunain un mese abbondante, nessun gol realizzato nelle ultime tre partite, coppa compresa. E gli avversari che a fine gara ricordano soltanto il tuo ’blocco basso’. Insomma, ilgià da oggi contro la terz’ultimaclasse dovrà provare a cambiare qualcosa nel suo atteggiamento. Al di là dei risultati, al di làclassifica.