Biccy.it - Rettore su Cinquetti: “La tua canzone è proprio brutta”, lei risponde risentita

Donatellanel corso della terza puntata di Ora O Mai Più è stata davvero pimpante e dopo aver litigato a più riprese con Valerio Scanu, ha anche avuto il coraggio di dire a Gigliolache fa musica di M.Nella prima manche di Ora o Mai Più, ogni concorrente si esibisce in un duetto con iltutor, interpretando una delle hit più celebri di quest’ultimo. In questa terza puntata Gigliolae Pierdavide Carone hanno così cantato La Pioggia, brano che la cantante ha portato al Festival di Sanremo nel 1969 conquistando un onesto sesto posto.La pioggia, la pioggia non esistese mi guardi tu#OraoMaiPiu#PierdavideCarone #Gigliola@marcoliorni pic.twitter.com/sKBNhZjKco— OraomaipiuRai (@OraomaipiuRai) January 25, 2025: “La”Dopo l’esibizione, Marco Liorni ha dato la parola ai tutor che si sono sbizzarriti con i giudizi.