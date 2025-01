Ilgiorno.it - Rapina in gioielleria. Legata la titolare

da incubo in via Gramsci nel cuore di Lacchiarella. Due uomini con il volto parzialmente coperto hanno fatto irruzione nella“Dallù“, attività commerciale che si trova nella zona centrale della cittadina, e hanno immobilizzato e legato laper poi fuggire con un cospicuo bottino. A lanciare l’allarme, mercoledì poco prima di mezzogiorno, è stata proprio la donna, appena è riuscita a liberarsi dalle fascette che la tenevano imprigionata. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri della locale stazione e un’ambulanza inviata dal 118 di Milano per la donna rimasta sotto choc, trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano. Le indagini procedono spedite e al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini di tutte le telecamere della zona che potrebbero aver immortalato i duetori durante la fuga.