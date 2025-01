Premier League di Karate cuore e determinazione non bastano | gli Azzurri non trovano le medaglie

Leggi su Ilfaroonline.it

Parigi, 26 gennaio 2025 – Tantoper gliin finale per il bronzo alladi Parigi. Non basta. L’Italia delnon trova la medaglia sui tatami francesi.Gianluca De Vivo nei 67 kg, Matteo Fiore e Michele Martina negli 84 kg non riescono a superare i rispettivi avversari e piazzano il quinto posto in competizione. De Vivo ha perso con il brasiliano Vinicius Figueiura, nonostante un incontro molto equilibrato. Il risultato finale è stato quello di 2-2. De Fiore e Martina, invece, hanno ceduto il passo al marocchino Sriti e al giapponese Eto, per un soffio e con i risultati finali, entrambi, per 6-5.Nonostante il podio mancato, glihanno dato segnali importanti per i prossimi eventi in calendario. Hanno lottato e mostrato il loro talento.