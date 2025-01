Calciomercato.it - Pavlovic, tra campo e mercato: la scelta di Conceicao e del giocatore | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico del Milan ha decido di puntare sul centrale serbo nella sfida contro il Parma, match valevole per la 22a giornata di Serie A, tra: ladie delCM.IT (LaPresse) – Calcio.itStrahinja Pavlovi? ancora titolare. Il difensore serbo giocherà dal primo minuto, dopo averlo fatto contro il Girona, anche nella sfida di Serie A, contro il Parma, che avrà inizio alle ore 12.30.Una, che appare chiaramente tecnica, vista la presenza tra gli avversari di Milan Djuric, ma è comunque un segnale: Sergioconsidera il centrale ex Salisburgo una pedina importante e non fuori dal progetto come potrebbero essere altri calciatori. La seconda partita da titolare non può, chiaramente, che far felice, che anche nei giorni successi alla proposta del Fenerbahce (i turchi hanno poi deciso di chiudere), ha ribadito la volontà di continuare a vestire la maglia del Milan.