Oasport.it - Pagelle superG Garmisch 2025: Gut-Behrami batte un colpo, Brignone continua, Pirovano ancora vicina al podio

FEMMINILELara Gut-10: le avevano dato della formichina, della calcolatrice, ma la verità probabilmente è che finora la svizzera ha ottenuto il meglio nonostante una forma non al top. La preparazione per l’elvetica potrebbe esser stata finalizzata per arrivare al top proprio ai Mondiali di Saalbach e oggi dà un segnale forte, vincendo il, un successo che mancava da Kvitfjell nel marzo del. La lotta per la Sfera di Cristallo con Federicaè quanto mai viva.Kajsa Vickhoff Lie 9.5: eccezionale anche la gara della norvegese. Secondoin stagione dopo quello di Cortina d’Ampezzo che arrivain. Nelle gare veloci è sempre una mina vagante per tutte e coglie una bella seconda posizione, togliendo per tre centesimi anche punti preziosi a Federica