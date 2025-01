Laprimapagina.it - Neutralità o conflitto permanente: la posizione russa sull’Ucraina secondo Suslov

Leggi su Laprimapagina.it

L’Ucraina dovrebbe diventare “una zona cuscinetto neutrale, altrimenti la guerra continuerà fino a quando la sua stessa esistenza sarà in discussione”. Questo il messaggio espresso da Dmitrij, consigliere di politica estera del Cremlino e direttore del Centro di studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di economia, in un’intervista al Corriere della Sera., “per la Russia è inaccettabile non solo l’adesione dell’Ucraina alla NATO, ma anche qualsiasi forma di cooperazione concreta con i Paesi occidentali”. Per Mosca, l’Ucraina dovrebbe rimanere militarmente debole, senza partnership internazionali, forniture di armi, esercitazioni congiunte, addestramenti da parte di istruttori occidentali e senza la presenza di forze militari straniere. “Deve essere genuinamente neutrale”, ha sottolineato.