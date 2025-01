Laspunta.it - Nettuno, Biblioteca Comunale: a marzo si parte

il sindaco Nicola Burrini ha incontrato il presidente del Sistema (rio e di Rete) Castelli Romani, Giuseppe De Righi, per definire tempi e modalità del servizio della.Dopo i primi adempimenti tecnici e formali, la struttura, collocata nella magnifica cornice del Forte Sangallo, ainizierà a fornire servizi ai cittadini. Di recente nella sedeil primo cittadino affiancato dalla vice sindaco Cristina De Carolis e dall’assessore Roberto Imperato, ha incontrato Giuseppe De Righi e Giacomo Tortorici, presidente e direttore del Sistema (rio e di Rete) Castelli Romani, per discutere delle basi della collaborazione per il funzionamento della, come previsto dalla Convenzione sottoscritta dal commissario prefettizio e poi confermata dalla nuova giunta insediata ad inizio dicembre.