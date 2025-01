Terzotemponapoli.com - Milan, vittoria e tensione

Non di certo il migliordella stagione. Anzi, quello che si vede a San Siro contro il Parma è un sodalizio che pare spento, non bello da vedere, anche poco efficace. Sembra quasi di rivedere il peggiordell’era-Fonseca. Il Parma va due volte in vantaggio, prima con Cancellieri e poi con Delprato. Ma viene raggiunto dal rigore di Pulisic prima e poi da un clamoroso extra-time: nei minuti di recupero la formazione di Conceiçao trova due gol, prima con Reijnders e poi con Chukwueze, per il 3-2 finale. Tre punti importantissimi: un brutto, ma ancora vivo., scintille tra Conceicao e CalabriaIlconquista unaspettacolare contro il Parma, chiudendo la partita con un punteggio di 3-2 e un finale da brividi. Sebbene la prestazione non sia stata esaltante, i tre punti sono ciò che conta di più.