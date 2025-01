Liberoquotidiano.it - Milan nel caos, brutale rissa tra Conceiçao e Calabria dopo il triplice fischio: follia in campo | Video

Ilsi è imposto 3-2 sul Parma a San Siro in una partita folle, ricca di emozioni e colpi di scena. A San Siro, i rossoneri hanno dato prova di carattere grazie alle reti di Pulisic, Reijnders e Chukwueze, che hanno reso vano il tentativo di rimonta degli ospiti guidati dai gol di Bonny e Mihaila. Due gole delin pienissimo recupero, al 91esimo e al 94esimo: un'impresa, un finale impensabile. La sfida, già intensa per il livello di gioco espresso in, ha però vissuto momenti di grande tensioneil. Protagonisti di un acceso confronto sono stati l'allenatore rossonero Sergioe il capitano del, Davide. Subitola fine del match, Conceicao esi sono trovati faccia a faccia al centro del, entrambi visibilmente alterati.