L'oud è una materia prima pregiata e balsamica utilizzata per profumi e incenso. E sta rapidamente conquistando l'Occidente, in composizioni deluxe

Huzaifa Nezar è un giovane influencer su Instagram. Ma non si occupa di auto di lusso o di orologi, né di immobiliare: è un venditore di oud, il legno che vale più dell’oro, detto anche “il profumo degli dei”. Infatti, si fa chiamare @21oud. Nel suo negozio di Sana’a, in Yemen, nel più grande centro commerciale della città, l’Emad Center, ne tiene una versione vecchia duecento anni in una cassetta di sicurezza che apre solo per noi. Michele Morrone e la nuova fragranza Dolce&Gabbana, omaggio alla mascolinità mediterranea X Leggi anche ›, 5 nuovi brand di nicchia appena arrivati in Italia da provare L’oud, superstar della profumeriaProbabilmente stiamo tenendo in mano circa 20mila euro senza rendercene conto perché vediamo solo dei legnetti: sta di fatto che la boccetta di essenza più concentrata che Huzaifa vende e che è davvero piccolissima, da sola costa 250 dollari.