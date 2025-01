Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev, Australian Open 2025 in DIRETTA: n.1 contro n.2, la finale più attesa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladeglidi tennis tra Janniked Alexander. Si affrontano la testa di serie n.1 e la n.2: nello Slam oceanico non accadeva dal 2019, quando si ritrovarono di fronte il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Rafael Nadal.Entrambi i giocatori arrivano all’atto conclusivo dopo aver lasciato per strada appena 2 set nel torneo. Il tedesco è rimasto in campo circa un’ora e mezza in meno rispetto all’italiano, complice chiaramente il ritiro di Djokovic dopo il primo set della semivanta già due Slam in carriera: gli2024 e gli US2024.invece non ha ancora mai vinto un Major, perdendo due finali, entrambe per 2-3: quella con l’austriaco Dominic Thiem agli US2020 e con lo spagnolo Carlos Alcaraz al Roland Garros 2024.