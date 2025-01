Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, 7-6, 6-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: il n.1 domina e celebra il terzo Slam!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38 E adesso diciamolo senza paura: questo Jannikpuò ambire al Grande! Se saprà gestire il suo corpo, se la giustizia farà il suo corso in maniera naturale e senza corruzioni di sorta, allora il n.1 può davvero ambire all’impresa. Chiaramente lo scoglio principale sarà la terra rossa, ma anche al Roland Garros ha tutte le armi per provare a portare a casa il torneo.12.37 L’azzurro non ha concesso nemmeno una palla break e ha ottenuto il break in 2 circostanze su 10.12.36va a consolare ed abbracciare l’avversario. Con la consueta signorilità.12.36 Per32 vincenti e 27 errori gratuiti. 25-45 il saldo negativo per il tedesco.12.35 6 ace per, 12 per. L’italiano ha servito il 60% di prime, ottenendo l’84% dei punti.