Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, 1-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: il n.2 risale da 15-40

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0vince lo scambio sulla diagonale di rovescio, in rete la palla del tedesco.1-2 Palla corta di, in rete il recupero di diritto dell’italiano. Il tedesco ha giocato benissimo sulle due palle break.A-40 Ace al centro del n.2.40-40comanda ancora grazie ad un super servizio e chiude ancora con lo smash. Il tedesco ha annullato 7 palle break su 8.30-40 Servizio, diritto e smash sulla riga per. Fortunato in questa occasione.15-40 Rischia ancora la seconda, ma non può andare sempre bene. Doppio fallo.15-30 Grandi rimpianti per. Era padrone dello scambio, ma ha messo sul nastro il diritto lungolinea.0-30 Passante di diritto lungolinea di, in rete la volée di rovescio di.Let sulla seconda di servizio.