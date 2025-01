Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, 0-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: il tedesco si prende dei rischi con la seconda

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Solido da fondo, in rete il diritto dal centro del.1-1 Lungo il rovescio lungolinea del teutonico.40-15 Battuta al corpo vincente.30-15 Lungo il rovescio dal centro di.15-15 Lungo il diritto centrale dell’italiano. Come ha rallentato un attimo, subitogli è salito sopra.15-0 Battuta esterna vincente per.0-1 Ace al centro con laper, che si stando deiesagerati.40-30sparacchia fuori uno smash con il campo spalancato.40-15 In rete il rovescio lungolinea dell’italiano.30-15 Servizio e rovescio incrociato vincente di. Come prevedibile, ilfa subito pagare l’errore all’avversario.15-15 Largo il rovescio incrociato di. Questa era già una occasione importante sullo 0-15.